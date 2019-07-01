с чего всё началось

Арбитры комиссии по корпоративной этике при РСПП пришли к выводу о личной заинтересованности автора заявления в ФСБ по делу Майкла Калви акционера «Восточного» Шерзода Юсупова в уголовном преследовании основателя Baring Vostok, господин Юсупов не согласился с решением арбитров и обвинил их в давлении на следствие.

Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Майкла Калви

Политика В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.

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Культура Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Общество Переселение по реновации в центре Москвы начнут осенью Первые переселения в центральном административном округе Москвы в рамках реализации программы реновации жилья запланированы на осень 2019 года, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Происшествия В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

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Теннис Кузнецова проиграла ван Эйтванк в первом круге Уимблдона Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от бельгийки Элисон ван Эйтванк в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Политика Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Происшествия Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.

Политика Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.

Происшествия Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР "Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка", - отмечается в сообщении.