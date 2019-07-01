с чего всё началось

Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.

Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Калви

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Экономика Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.

Общество Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Происшествия В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.

Экономика Экономика США обновила рекорд по продолжительности роста 1 июля 2019 года стало известно, что экономика обновила рекорд по продолжительности роста, продолжив увеличиваться 121-й месяц подряд.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Политика Глава ЦИК Молдавии подала в отставку «Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Политика Увольнения в Росгвардии: почему ушли два замдиректора По сведениям газеты «Коммерсантъ», Сергей Меликов и Сергей Милейко сделали это после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о перераспределение обязанностей среди своих заместителей.

Космос Астрономы изучили яркость околоземных объектов Команда астрономов провела систематическое измерение размеров ОСЗ с использованием их инфракрасной яркости.

Политика В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.

Авто Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров Официальный старт продаж нового кроссовера Kia Seltos запланирован на август текущего года, но уже сейчас первые тестовые экземпляры серийной версии новинки добрались до автосалонов официальных дилеров в Индии.

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Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.

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Экономика В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Происшествия Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.

Космос InSight Mars lander раскрывает «крота» Модуль InSight lander NASA использовал свою роботизированную руку для перемещения опорной конструкции своего копающего инструмента, неофициально называемого «кротом».