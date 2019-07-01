Происшествия
Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу КалвиВедомости вчера в 13:34
Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.
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с чего всё началось
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.РБКвчера в 11:20
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Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Экономика США обновила рекорд по продолжительности роста
1 июля 2019 года стало известно, что экономика обновила рекорд по продолжительности роста, продолжив увеличиваться 121-й месяц подряд.
Обновлено в 02:17
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Глава ЦИК Молдавии подала в отставку
«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.
Обновлено в 03:05
Политика
Увольнения в Росгвардии: почему ушли два замдиректора
По сведениям газеты «Коммерсантъ», Сергей Меликов и Сергей Милейко сделали это после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о перераспределение обязанностей среди своих заместителей.
Обновлено вчера в 07:38
Космос
Астрономы изучили яркость околоземных объектов
Команда астрономов провела систематическое измерение размеров ОСЗ с использованием их инфракрасной яркости.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров
Официальный старт продаж нового кроссовера Kia Seltos запланирован на август текущего года, но уже сейчас первые тестовые экземпляры серийной версии новинки добрались до автосалонов официальных дилеров в Индии.
Обновлено 30 июня в 03:50
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Политика
Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского
Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Происшествия
Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно
На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Космос
InSight Mars lander раскрывает «крота»
Модуль InSight lander NASA использовал свою роботизированную руку для перемещения опорной конструкции своего копающего инструмента, неофициально называемого «кротом».
Обновлено в 02:02
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08