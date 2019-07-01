с чего всё началось

Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.

Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Калви

Происшествия Ребенок получил ожоги в трансформаторной будке под Челябинском В Челябинской области в поселке Магнитка Кусинского района ребенок проник в трансформаторную будку.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Транспорт Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.

Экономика Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.

Авто «Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Политика Глава ЦИК Молдавии подала в отставку «Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Общество В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.

Экономика Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.

Общество Около 200 тысяч человек в России лишены водительских прав Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова заявила, что количество водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, в 2010 году составляло 32 тысячи человек, а в 2018 году – 233 тысячи.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Шоу-бизнес Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.

Происшествия Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке Нетрезвая россиянка приплыла в понедельник, 1 июля, на резиновой лодке в Финляндию по озеру Пюхяярви.

Кино Ванесса Кирби может стать Женщиной-кошкой Согласно источникам, Ванесса Кирби стала одной из кандидаток на роль Селины Кайл/Женщины-кошки в новой версии «Бэтмена».

Гаджеты Gigabyte добавила большинству системных плат с чипсетом A320 поддержку новейших процессоров AMD Ryzen На сайте компании Gigabyte для большинства системных плат с чипсетом A320 указана поддержка нового поколения процессоров Ryzen, вплоть до 12-ядерной модели Ryzen 9 3900X.

Спорт Американский бейсболист скончался в возрасте 27 лет Бейсболист клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс найден мертвым в отеле в городе Саутлейк (штат Техас, США), сообщает CNN.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).

Политика В центре Харькова установлены виселицы Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.

Финансы Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Общество Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.