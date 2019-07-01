Происшествия
Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу КалвиВедомости вчера в 13:34
Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров.
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с чего всё началось
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.РБКвчера в 11:20
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Происшествия
Ребенок получил ожоги в трансформаторной будке под Челябинском
В Челябинской области в поселке Магнитка Кусинского района ребенок проник в трансформаторную будку.
Обновлено в 04:11
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Транспорт
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Экономика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Авто
«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России
Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 03:49
Политика
Глава ЦИК Молдавии подала в отставку
«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.
Обновлено в 03:05
Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:13
Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Общество
Около 200 тысяч человек в России лишены водительских прав
Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова заявила, что количество водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, в 2010 году составляло 32 тысячи человек, а в 2018 году – 233 тысячи.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой
Обновлено в 00:34
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Глава Иркутской области: МЧС не сообщила властям о грядущем наводнении
Власти Иркутской области не были предупреждены оперативными службами о грядущем наводнении.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке
Нетрезвая россиянка приплыла в понедельник, 1 июля, на резиновой лодке в Финляндию по озеру Пюхяярви.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Кино
Ванесса Кирби может стать Женщиной-кошкой
Согласно источникам, Ванесса Кирби стала одной из кандидаток на роль Селины Кайл/Женщины-кошки в новой версии «Бэтмена».
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Gigabyte добавила большинству системных плат с чипсетом A320 поддержку новейших процессоров AMD Ryzen
На сайте компании Gigabyte для большинства системных плат с чипсетом A320 указана поддержка нового поколения процессоров Ryzen, вплоть до 12-ядерной модели Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 03:12
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
В зону бедствия в Иркутской области отправились новосибирские военные
Подвоз питьевой воды пострадавшим планируют начать во вторник, 2 июля.
Обновлено вчера в 22:25
Спорт
Американский бейсболист скончался в возрасте 27 лет
Бейсболист клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс найден мертвым в отеле в городе Саутлейк (штат Техас, США), сообщает CNN.
Обновлено в 03:24
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В центре Харькова установлены виселицы
Харьковские неонацисты установили импровизированные виселицы в центре города, на которых повесили чучела сторонников возвращения имени маршала Жукова проспекту.
Обновлено вчера в 13:32
Финансы
Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян
В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой
Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
CNBC оценил возможные масштабы производства ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект
Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
Обновлено в 02:29
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустят еще две игры
Обновлено в 02:40