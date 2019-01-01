Политика
Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
РИА Новости17:07
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Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено в 17:42
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика
Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время
Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 19:57
Политика
ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России
Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Политика
В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии
В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска
Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Трамп похвалил себя за операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые страна предпринимает в Сирии.
Обновлено в 12:31
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Обновлено в 12:09
Политика
Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».
Обновлено в 11:31
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено в 19:29
Политика
Срок пребывания в России для жителей Донбасса увеличили до 180 дней
Согласно тексту постановления, опубликованному в понедельник, 31 декабря, на официальном портале правовой информации, предлагается «увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации».
Обновлено в 08:47
Политика
На Украине оценили стену на границе с Крымом
Обновлено в 11:55