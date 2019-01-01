Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век

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