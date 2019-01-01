Политика

Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век
РИА Новости
17:07

Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
РИА Новости17:07

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Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

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Виктор Ющенко назвал отношение властей Украины к народу обманом и унижением

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Виктор Ющенко: Не нужно унижать поколение

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Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено в 17:42
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено в 18:18
Политика

Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время

Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено в 19:57
Политика

ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России

Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Политика

В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.
Обновлено в 11:45
Политика

Трамп призвал демократов прервать праздничные отпуска

Президент США Дональд Трамп утром предновогоднего дня из овального кабинета призвал демократов выйти из отпуска и проголосовать по бюджету, что могло бы положить конец приостановке работы примерно четверти федеральных ведомств.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Трамп похвалил себя за операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп похвалил себя за действия, которые страна предпринимает в Сирии.
Обновлено в 12:31
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика

Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине

Обновлено в 12:09
Политика

Владимир Путин впервые присвоил звание «Заслуженный журналист РФ»

Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист РФ».
Обновлено в 11:31
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено в 19:29
Политика

Срок пребывания в России для жителей Донбасса увеличили до 180 дней

Согласно тексту постановления, опубликованному в понедельник, 31 декабря, на официальном портале правовой информации, предлагается «увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации».
Обновлено в 08:47
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На Украине оценили стену на границе с Крымом

Обновлено в 11:55
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Ющенко Виктор
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Третий президент Украины, был избран на выборах президента Украины 26 декабря 2004 года.
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