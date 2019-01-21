Политика
Ющенко обвинил жителей России в нелюбви к свободеИзвестия 01:48
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам якобы не нравится быть свободными. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112».
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Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.
— Виктор Ющенко, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 18:02
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Общество
Власти Таганрога объяснили размер пособия в 47,5 рубля
Выплата пособия в 47,5 рубля была назначена многодетной матери из Таганрога Ростовской области исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.
Обновлено в 03:49
Происшествия
ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске
Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Трое российских военных в Абхазии погибли при падении БТР в ущелье
Трое военнослужащих российской базы погибли в результате опрокидывания БТР в ущелье в Абхазии, ещё двое военных пострадали.
Обновлено в 04:19
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено 19 января в 13:35
Армия и оружие
В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных
В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва
Автобус с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» упал с обрыва в Боливии, на участке дороги между городами Тариха и Потоси.
Обновлено в 02:29
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
АВТОВАЗ объявил скидки на автомобили LADA 2018 года выпуска
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам 2018 года 32% автомобилей LADA в России были приобретены с использованием собственной программы автокредитования – LADA Finance.
Обновлено в 00:40
Авто
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
На юге России раскрыта финансировавшая боевиков ячейка «ИГ»
Правоохранители возбудили три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" Справка "РГ" В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны.
Обновлено в 02:26
Политика
Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией
Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Следствие изучает столкновение теплохода с набережной Москвы-реки
Началась доследственная проверка по факту столкновения теплохода «Бьюти» с правым берегом Пушкинской набережной в Москве, сообщили 21 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря»
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Москве мужчина расстрелял своих похитителей
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Экономика
Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто
Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
ВМФ России сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США
Силы Балтийского флота взяли на сопровождение американские военные корабли, вошедшие в южную часть Балтийского моря.
Обновлено в 02:39
Авто
Представлена копия Lego Chevrolet Silverado Trail
Американская компания Chevrolet при сотрудничестве с известным брендом Lego выполнили проект модели внедорожника Silverado, который полностью исполнен из конструктора.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Фигуранты «сямозерского дела» выступают с последним словом в суде
Суд над обвиняемыми в трагедии на Сямозере подходит к концу. Сегодня подсудимые выступают с последним словом.
Обновлено в 02:44
Общество
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их блогера
Группа сотрудников "Аэрофлота" пожаловалась в прокуратуру на блогера Александра Соколовского, который опубликовал в своем инстаграме критический отзыв об одном из своих перелетов, использовав при этом нецензурную брань.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Магнитогорске рухнула стена взорвавшегося дома
В Магнитогорске продолжают сотрясать неприятности взорвавшийся дом по проспекту Карла Маркса.
Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты
Apple возобновила продажу iPhone SE по цене $250
Обновлено вчера в 07:31
Экономика
«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов
Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продан за 139 млн рублей
Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.
Обновлено вчера в 04:14
Интернет
Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта молитв «Кликни и молись»
Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв «Кликни и молись».
Обновлено в 03:46
Спорт
В ФФКР прокомментировали слова 13-летней фигуристки о допинге
Обновлено в 04:34
Происшествия
Россиянка утонула во время дайвинга на Мальдивских островах
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска
Обновлено вчера в 11:16