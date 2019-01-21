Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабствуГазета.Ru вчера в 18:06

Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.

Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нанес по Сирии еще один удар

Политика Политика Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру Глава "Киевского патриархата" Филарет рассказал о том, как украинские власти могут Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру.

Политика Политика В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.

Политика Политика CNN сообщил о намерении Помпео баллотироваться в Сенат в 2020 году Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщает источник телеканала CNN.

Политика Политика Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит в понедельник в парламенте альтернативный план выхода своей страны из Европейского союза.

Политика Политика В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.

Политика Политика Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2» У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.

Политика Политика Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Политика Политика Аэропорт Донецка может получить название в честь «киборгов» Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".

Политика Политика Сенатор объяснил свою идею штрафовать за неверное обозначение Крыма Совет Федерации обсуждает возможность разработки и внесения в Госдуму законопроекта, вводящего ответственность за неверное указание на картах территории России, в том числе Крыма.

Политика Политика В Италии предложили ввести санкции против Франции Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.