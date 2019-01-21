Политика
Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабствуГазета.Ru вчера в 18:06
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.
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Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.
— Виктор Ющенко, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 18:02
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Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один удар
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру
Глава "Киевского патриархата" Филарет рассказал о том, как украинские власти могут Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
В Японии признали невозможность получения большей части Южных Курил
Япония признала, что передача островов Итуруп и Кунашир в данный момент не является возможной.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии
По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
CNN сообщил о намерении Помпео баллотироваться в Сенат в 2020 году
Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщает источник телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Гройсман рассказал о шагах к энергонезависимости Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Мэй представит в парламенте альтернативный план Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит в понедельник в парламенте альтернативный план выхода своей страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В Афинах десять полицейских ранены в столкновениях у здания парламента
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России
В случае крупномасштабного конфликта США окажутся неспособны отразить массированный ядерный со стороны России.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам
Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Аэропорт Донецка может получить название в честь «киборгов»
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Сенатор объяснил свою идею штрафовать за неверное обозначение Крыма
Совет Федерации обсуждает возможность разработки и внесения в Госдуму законопроекта, вводящего ответственность за неверное указание на картах территории России, в том числе Крыма.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
В Италии предложили ввести санкции против Франции
Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Адвокат Трампа признался во лжи своего бывшего коллеги
По словам адвоката Дональда Трампа, президент США обсуждал проект со своим бывшим юристом и помнит об этом, хотя официально все переговоры о Trump Tower прекратились намного раньше.
Обновлено вчера в 15:06