Политика

Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабствуГазета.Ru вчера в 18:06

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.
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Виктор Ющенко
Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.
— Виктор Ющенко, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 18:02

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