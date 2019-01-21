Политика
Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабствуГазета.Ru вчера в 18:06
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.
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Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.
— Виктор Ющенко, украинский политикМосковский Комсомолец вчера в 18:02
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Армия и оружие
В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных
Обновлено в 01:32
Политика
Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией
Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру
"Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет.
Обновлено в 00:45
Политика
Telegraph узнал детали плана Мэй по Brexit
По данным издания, Мэй планирует рассказать британскому парламенту о "плане Б" по Brexit в ближайшее время.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
CNN сообщил о намерении Помпео баллотироваться в Сенат в 2020 году
Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщает источник телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии
По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Аэропорт Донецка может получить название в честь «киборгов»
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
Немецкий эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России
Физик и эксперт по разоружению из немецкого университета Дортмунда Юрген Альтман объяснил, почему США не смогут отразить ядерный удар, в том числе и со стороны России, несмотря на все усилия президента страны Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам
Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Сенатор объяснил свою идею штрафовать за неверное обозначение Крыма
Совет Федерации обсуждает возможность разработки и внесения в Госдуму законопроекта, вводящего ответственность за неверное указание на картах территории России, в том числе Крыма.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Российские силовики получат 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль»
Около 200 экземпляров радиоэлектронных ружей «Пищаль» для борьбы с беспилотниками получат российские силовики в первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 01:19
Политика
Александр Беглов назвал новых вице-губернаторов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент на согласование кандидатуры на должности вице-губернаторов, сообщается на сайте Смольного.
Обновлено в 00:33