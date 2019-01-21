Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабствуГазета.Ru вчера в 18:06

Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, россияне по натуре как народ "не любят" свободу.

Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству

Армия и оружие Армия и оружие В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

Политика Политика Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.

Политика Политика Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру "Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет.

Политика Политика Telegraph узнал детали плана Мэй по Brexit По данным издания, Мэй планирует рассказать британскому парламенту о "плане Б" по Brexit в ближайшее время.

Политика Политика CNN сообщил о намерении Помпео баллотироваться в Сенат в 2020 году Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает возможность баллотироваться в Сенат в 2020 году на пост сенатора от штата Канзас, сообщает источник телеканала CNN.

Политика Политика Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2» У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по Сирии По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.

Политика Политика Аэропорт Донецка может получить название в честь «киборгов» Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook заявила, что аэропорт Донецка после восстановления получит название в честь "Героев киборгов".

Армия и оружие Армия и оружие Немецкий эксперт оценил шансы США отразить ядерный удар России Физик и эксперт по разоружению из немецкого университета Дортмунда Юрген Альтман объяснил, почему США не смогут отразить ядерный удар, в том числе и со стороны России, несмотря на все усилия президента страны Дональда Трампа.

Политика Политика Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах

Политика Политика Местом встречи Трампа и Кима может стать Вьетнам Источники в администрации президента США Дональда Трампа рассказали агентству Bloomberg, что американский лидер рассматривает Вьетнам как место второго саммита с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Политика Политика Сенатор объяснил свою идею штрафовать за неверное обозначение Крыма Совет Федерации обсуждает возможность разработки и внесения в Госдуму законопроекта, вводящего ответственность за неверное указание на картах территории России, в том числе Крыма.

Политика Политика Гройсман рассказал о четырех шагах Украины к энергонезависимости Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах к энергонезависимости страны.

Армия и оружие Армия и оружие Российские силовики получат 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль» Около 200 экземпляров радиоэлектронных ружей «Пищаль» для борьбы с беспилотниками получат российские силовики в первые шесть месяцев 2019 года.