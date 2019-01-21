Политика

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал россиян рабамиРоссийская газета 22:07

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам нравится быть рабами. По мнению политика, граждане великой страны не любят свободу и не стремятся к демократии. Что интересно, похожую мысль Ющенко уже высказывал в августе прошлого года.
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Виктор Ющенко
Кажется, об этом говорил Алексей Толстой. То есть существует Киевская Русь – в ней есть все, что характерно для европейских стран, именно она внесла существенный вклад в мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь.
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