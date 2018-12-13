Спорт

Юрлова-Перхт выиграла медаль в спринте Кубка мира в Хохфильцене
LiveSport.ru
09:40

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка прошла дистанцию без промахов и проиграла победительнице 24,4 секунды. Ей стала итальянка Доротея Вирер.
LiveSport.ru09:40

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