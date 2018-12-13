Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка прошла дистанцию без промахов и проиграла победительнице 24,4 секунды. Ей стала итальянка Доротея Вирер.

Юрлова-Перхт выиграла медаль в спринте Кубка мира в Хохфильцене

Спорт Спорт Австрийская полиция допросит российских биатлонистов Австрийская полиция допросит российских биатлонистов по делу о нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене после женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

Хоккей Хоккей Олимпийская сборная России обыграла Словакию на Кубке Люцерна В матче швейцарского Кубка Люцерна Олимпийская сборная России в упорной борьбе сломила сопротивление Словакии.

Футбол Футбол Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.

Футбол Футбол ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара В конце октября президент ФИФА заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года.

Спорт Спорт «Зенит» поздравил Юрлову-Перхт с бронзой в спринте Санкт-петербургский «Зенит» поздравил уроженку города на Неве Екатерину Юрлову-Перхт с бронзой в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Футбол Футбол «Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте Нападающий забил гол в товарищеском матче с кипрской командой «Эносис» (3:4). Помимо «Спартака» и «Урала», форвардом интересуются «Уотфорд», «Вест Бромвич Альбион», «Сент-Этьен» и «Ганновер-96».

Спорт Спорт Международная федерация бобслея отстранила пятерых россиян за допинг Пятерка известных российских бобслеистов – Алексей Воевода, Александр Зубков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин – временно отстранены по решению Международной федерации бобслея и скелетона.

Спорт Спорт Орсер приедет вместе с Медведевой на чемпионат России в Саранск Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, сообщил, что приедет на чемпионат России в Саранск.

Футбол Футбол Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Футбол Футбол Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре Защитник Егор Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего россиянина проголосовало 52,3% болельщиков.

Футбол Футбол Лионель Месси может перейти в «Интер»

Футбол Футбол В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб «Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.

Хоккей Хоккей Россия стартует на Кубке Первого канала матчем со шведами В Москве 13 декабря стартует второй этап Еврохоккейтура сезона 2018/19 — Кубок Первого канала.