Спорт
Юрлова-Перхт выиграла медаль в спринте Кубка мира в Хохфильцене
Юрлова-Перхт выиграла медаль в спринте Кубка мира в ХохфильценеLiveSport.ru09:40
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка прошла дистанцию без промахов и проиграла победительнице 24,4 секунды. Ей стала итальянка Доротея Вирер.
LiveSport.ru09:40
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