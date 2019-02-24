Спорт
Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате ЕвропыРИА Новости 05:35
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
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Общество
Марш памяти Бориса Немцова завершился в Москве
Обновлено в 07:35
Политика
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России
Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Политика
В Венесуэле ранили журналистку проекта RT Redfish
Обновлено в 08:53
Политика
Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе заявил, что на полуострове будут рады видеть Анну и Марию Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые подверглись критике после их слов о принадлежности Крыма.
Обновлено в 04:53
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Мужчина обстрелял полицейских из ружья под Астраханью
В Астраханской области мужчина открыл огонь по полицейским из ружья, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Спорт
Большунов и Ретивых завоевали серебро в командном спринте на ЧМ
Обновлено в 06:25
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку после попытки захвата
Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Biman Bangladesh Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Шах-Аманат в Читтагонге, передает Times Now.
Обновлено в 08:24
Политика
Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке с Евросоюзом об условиях Brexit состоится до 12 марта.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Происшествия
При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США
В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей
Обновлено в 02:52
Общество
Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области
В документе от имени главы Богучара Ивана Нежельского указан предполагаемый маршрут гей-парада.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер Георгий Данелия находится в реанимации, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на его жену Галину Юркову-Данелию.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту
Обновлено в 06:47
Политика
Генпрокуратура и ВС доложат о затягивании расследований
Генеральная прокуратура РФ планирует с Верховным судом подготовить для президента совместный доклад о случаях незаконного затягивания расследований.
Обновлено в 07:56
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Нетаньяху
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведётся подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 27 февраля в Москве.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
На Украине заявили об обострении обстановки в Донбассе
Минобороны Украины констатировало обострение обстановки в Донбассе в воскресенье, 24 февраля.
Обновлено в 06:27
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав свою страну "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В Молдавии начались выборы в парламент
Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
Обновлено в 00:02
Политика
Болтон пригрозил Венесуэле санкциями
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
Натовцы оказались легкой добычей для мошенников
Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в докладе Конгрессу США указал на серьезную неподготовленность солдат альянса к противостоянию с кибер-мошенниками.
Обновлено в 07:25
Политика
Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал разрешения на обряд в Иркутской области, в результате которого в жертву были принесены верблюды, сообщает 24 февраля ТАСС.
Обновлено в 06:39
Футбол
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль»
В 17:05 по Москве начнется матч 27 тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
Обновлено в 00:07
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
О «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области предупредили синоптики.
Обновлено в 08:23
Спорт
Драчев: у Старых старая болезнь спины, на ЧМ готовим ей замену
Россиянке Ирине Старых, которая испытывает проблемы со спиной, ищут замену на чемпионат мира, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир
Обновлено в 02:45