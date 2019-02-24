Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате ЕвропыРИА Новости 05:35

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

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