Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала третьей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает газета «Спорт-Экспресс» в четверг, 13 декабря. Гонку выиграла представительница Италии Доротея Вирер. Она преодолела дистанцию за 21 мин 4,9 с (1 штрафной круг).

Юрлова-Перхт стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

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