Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в МосквеГазета.Ru 05:11
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России. Причиной стала невыносимая зубная боль, которую певец почувствовал накануне выступления в Новороссийске.
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с чего всё началось
Боялся подвести зрителей, поскольку в каждом городе кумира 90-х встречали аншлаги. Однако по приезде в Москву 45-летний народный любимец был госпитализирован в одну из клиник. После врачебного осмотра артиста стали готовить к экстренной операции.Комсомольская правдавчера в 18:40
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Политика
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Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
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Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снялась в откровенной фотосессии
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Обновлено в 09:08
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