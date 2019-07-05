Боялся подвести зрителей, поскольку в каждом городе кумира 90-х встречали аншлаги. Однако по приезде в Москву 45-летний народный любимец был госпитализирован в одну из клиник. После врачебного осмотра артиста стали готовить к экстренной операции.

с чего всё началось

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России. Причиной стала невыносимая зубная боль, которую певец почувствовал накануне выступления в Новороссийске.

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