Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в МосквеГазета.Ru 05:11
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России. Причиной стала невыносимая зубная боль, которую певец почувствовал накануне выступления в Новороссийске.
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с чего всё началось
Боялся подвести зрителей, поскольку в каждом городе кумира 90-х встречали аншлаги. Однако по приезде в Москву 45-летний народный любимец был госпитализирован в одну из клиник. После врачебного осмотра артиста стали готовить к экстренной операции.Комсомольская правдавчера в 18:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:03, Вашингтон
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелся шестиэтажный жилой дом
В Екатеринбурге на улице Вайнера горит шестиэтажный жилой дом.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский заговорил по-русски в Донбассе
Обновлено в 09:50
Политика
Папа Римский заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине
По слова понтифика, военный конфликт на Украине усугубляется пропагандистскими фальсификациями и религиозными манипуляциями.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Интернет
Сбой в Facebook показал, как работает искусственный интеллект компании
Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Транспорт
Трассу М11 «Москва – Петербург» полностью откроют в октябре
Скоростная трасса протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:28
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:47
Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Космос
Все четыре отделяющиеся части «Союза» упали в Приамурье
Поисковики Роскосмоса вылетели за отделяющимися частями ракеты "Союз-2.1б", упавшими в Приамурье, сообщили в пятницу в ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).
Обновлено в 02:14
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Улан-Удэ следователь СК стрелял в полицейского
В Улан-Удэ следователь СК выстрелил из травматического пистолета в полицейского.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Общество
В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов
Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:16
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Политика
Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты
Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено в 08:26
Кино
«Герой с заботами»: Хидео Кодзима признался в своей любви к Человеку-пауку
Кодзима назвал Человека-паука «героем с заботами».
Обновлено в 10:01