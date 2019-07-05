Боялся подвести зрителей, поскольку в каждом городе кумира 90-х встречали аншлаги. Однако по приезде в Москву 45-летний народный любимец был госпитализирован в одну из клиник. После врачебного осмотра артиста стали готовить к экстренной операции.

с чего всё началось

По словам Кудряшова, операция уже закончилась и прошла она хорошо. Он подчеркнул, что Шатунова прооперировали из-за воспалительного процесса левой гайморовой пазухи. Как отмечается, в больнице Москвы певец пробудет еще семь дне, а после - отправится в другую клинику, чтобы удалить больной зуб.

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