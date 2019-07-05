Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировалиГазета.Ru вчера в 22:27

По словам Кудряшова, операция уже закончилась и прошла она хорошо. Он подчеркнул, что Шатунова прооперировали из-за воспалительного процесса левой гайморовой пазухи. Как отмечается, в больнице Москвы певец пробудет еще семь дне, а после - отправится в другую клинику, чтобы удалить больной зуб.
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с чего всё началось

Юру Шатунова экстренно прооперировали в столичной клинике

Боялся подвести зрителей, поскольку в каждом городе кумира 90-х встречали аншлаги. Однако по приезде в Москву 45-летний народный любимец был госпитализирован в одну из клиник. После врачебного осмотра артиста стали готовить к экстренной операции.
Комсомольская правдавчера в 18:40

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Газета.Ru05:11

Юрия Шатунова экстренно прооперировали сразу после окончания гастрольного тура

Woman.ru01:41

Юру Шатунова экстренно прооперировали в столичной клинике

Комсомольская правдавчера в 18:40
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Сбербанк пообещал найти решение по ситуации с Utair

Сбербанк пообещал найти решение по урегулированию ситуации с долгом компании Utair.
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Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России резко вырастает в годы перед президентскими выборами.
Обновлено в 05:16
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На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
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Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

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