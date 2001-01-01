Экономика
Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисыРБК вчера в 11:58
Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами. По мнению профессора и заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Ильи Кучерова, эта тема является первоочередной задачей с точки зрения узаконивания цифровых активов.
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Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
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Политика
Болтон: Договор СНВ-3 между США и РФ вряд ли будет продлен
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
На Украине объяснили, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Министр отметил, что украинским властям придется запретить получившим российское гражданство занимать любые государственные должности на Украине.
Обновлено в 00:26
Политика
Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей
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Обновлено вчера в 05:37
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На Кубани рекордно снизилась младенческая смертность
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В Свердловской области нашли опасные детские палаточные лагеря
Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили в Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто
Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»
"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Автоспорт
Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Август на Урале начнется с дождей
Последний месяц лета начнется на Урале с дождей.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 августа
Жители Башкирии смогут бесплатно обменять карту "Башавтотранса" на "Алга" Ипотечные каникулы С 1 августа вступает в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Новосибирске подожгли офис «Единой России»
В Новосибирске минувшей ночью неизвестный поджег отделение партии «Единая Россия».
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Задержали подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика
Генпрокуратура начнет массовую проверку пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе начнёт массовую проверку пенсионных фондов страны.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено вчера в 15:18
Культура
Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $65
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Около 21 миллиона россиян находятся за чертой бедности
Напомним, согласно указам Владимира Путина, которые были оглашены в мае прошлого года, бедность в России до 2024 года необходимо снизить в два раза.
Обновлено вчера в 08:34
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30