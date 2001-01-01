Экономика

Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисыРБК вчера в 11:58

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Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами. По мнению профессора и заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Ильи Кучерова, эта тема является первоочередной задачей с точки зрения узаконивания цифровых активов.
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