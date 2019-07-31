Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства. Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

с чего всё началось

Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами. По мнению профессора и заместителя директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Ильи Кучерова, эта тема является первоочередной задачей с точки зрения узаконивания цифровых активов.

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