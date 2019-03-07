Юристы «Тройки Диалог» изучают пути защиты репутации банкаФАН 03:56

с чего всё началось

Защитой репутации российского инвестиционного банка «Тройка Диалог» займутся юристы организации. Об этом заявил бывший основной владелец банка Рубен Варданян после заявлений в СМИ об отмывании банком денег.

Политика Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.

Политика Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя Массовые отключения электричества зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе, сообщает газета El Nacional.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально объявили о своем расставании Позже в интервью программе «Эксклюзив» Собчак подтвердила, что в ее семейной жизни наступил тяжелый период, но отметила, что Виторган останется для нее родным человеком и отцом их сына.

Политика Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.

Политика Пентагон намерен лишить Илона Маска доступа к секретным данным В министерстве обороны США рассматривается вопрос о лишении американского бизнесмена Илона Маска доступа к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Хоккей «Даллас» дома разгромил «Колорадо» благодаря хет-трику Радулова В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на домашнем льду крупно победил "Колорадо Эвеланш" Встреча закончилась со счетом 4:0.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Политика В Китае анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию в 2019 году.

Путешествия Туристы «КосмоКурса» смогут взять в космос домашних животных Туристы, которые отправятся в космос на корабле "КосмоКурса" смогут за дополнительную плату взять с собой в полет своих домашних животных.

Политика В США умер старейший член палаты представителей В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.

Политика Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.

Политика Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.

Космос Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара» Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.

Политика Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в США в отмывании денег, а также в получении взятки в размере $865 млн.

Происшествия В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.

Происшествия В Газпроме назвали полным аутом ситуацию с газопроводом в Приозерске Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров устроил разнос подчинённым из-за ситуации со строительством газопровода в городе Приозерске Ленинградской области.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Политика ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек.

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Финансы Сбербанк снизил ставки валютных вкладов Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро.

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