Футбол
Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДОNeva.Today 06:28
Адвокат футболиста "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что ни его подзащитный, ни товарищ "зенитовца" Павел Мамаев, в случае этапирования в колонию не смогут выйти оттуда по УДО в ближайшие полгода. Это противоречит нормам действующего законодательства.
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Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.Спорт-Экспресс03:29
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