Экономика
Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновныхРИА Новости 06:41
Доступ следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки нарушит права тех, кто признан в ходе проверки непричастным к преступлению, и расширит коррупционные возможности следователей, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.
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Бастрыкин предложил открыть следствию доступ к банковской тайне на стадии проверок
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