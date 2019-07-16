Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.

с чего всё началось

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