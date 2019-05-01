Происшествия

Юрист прокомментировал приговор АссанжаRT на русском 07:37

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

РИА Новости06:45

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

ТАСС08:04

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Интерфакс06:58

Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Московский Комсомолец06:54

Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50-ти неделям заключения за нарушение условий выхода под залог

Эхо Москвы07:30

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Аргументы и Факты07:30

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне

Говорит Москва00:49
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Происшествия

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Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
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На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
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Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
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Участники первомайских митингов и шествий в Болгарии потребовали отставки правительства.
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Жозе Моуринью: «В Манчестере не поняли мою философию»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что на «Олд Траффорд» не поняли его футбольную философию.
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В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ

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Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.
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С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
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В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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