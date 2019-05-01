Происшествия
Юрист прокомментировал приговор АссанжаRT на русском 07:37
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»
Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Росздравнадзор выявил с начала года 253 нарушения в медучреждениях Якутии
Росздравнадзор провел публичное обсуждение об итогах работы за I квартал 2019 года.
Обновлено в 04:47
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина купила обувь на всё лето
Надежда Бабкина купила столько обуви, что хватит на всё лето. Об этом она написала в своём Instagram-блоге.
Обновлено в 00:14
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Общество
Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысяч пиратских сайтов
Роскомнадзор после вступления в силу поправок к антипиратскому закону заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:29
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено 29 апреля в 15:00
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
В Болгарии прошли первомайские митинги и шествия
Участники первомайских митингов и шествий в Болгарии потребовали отставки правительства.
Обновлено в 07:58
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В Донбассе ВСУ перебросили группу снайперов в село Нижнетеплое
В село Нежнетеплое украинское командование перебросило очередную группу снайперов.
Обновлено в 08:09
Общество
Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины
Напомним, что в январе жители Киева начали получать судебные иски по долгам за услуги ЖКХ.
Обновлено в 04:00
Футбол
Жозе Моуринью: «В Манчестере не поняли мою философию»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что на «Олд Траффорд» не поняли его футбольную философию.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее
Обновлено в 07:33
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения прошло в среду в Риге.
Обновлено в 05:25
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Культура
Лоза назвал главный критерий для отбора в шоу «Голос. Дети»
Однажды Юрий Аксюта, отвечающий за музыкальное вещание на Первом, проговорился, что для всех "Голосов", как взрослых, так и детских, ему нужны в первую очередь типажи.
Обновлено в 07:25
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Авто
Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
Обновлено в 07:50
Политика
Экстренно прооперирован Берлускони
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44