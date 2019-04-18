Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда НавальногоRuposters.ru 11:03
Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что сведения, представленном фондом на своем сайте, отличаются от тех, что организация подала в Минюст. Так, в обнародованном на сайте ФБК финансовом отчете указано, что фонд потратил в 2018 году 65,3 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Гаджеты
Названы самые успешные игровые консоли всех времён
Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Экономика
Медведев поддержал объединение полисов ОСАГО и КАСКО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно оценил инициативу создания универсального полиса для автомобилистов, который бы объединил в себе функции страховых полисов ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 10:22
Футбол
Роналду хочет покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги Чемпионов
Напомним, Роналду перебрался в «Ювентус» летом минувшего года из мадридского «Реала».
Обновлено в 15:24
Авто
Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года»
В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.
Обновлено в 16:32
Политика
Трамп прокомментировал доклад Мюллера картинкой из «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп 18 апреля прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Футбол
Слуцкий — о большом перерыве в чемпионате из-за «Аякса»: «Сборов у „Витесса“ не будет: нет бюджета»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) изменить график матчей чемпионата страны из-за выступления «Аякса» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:29
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.
Обновлено в 10:53
Игры
Mortal Kombat 11 выпустил трейлер
До выхода Mortal Kombat 11 осталось ещё пять дней, но NetherRealm уже выпустила релизный трейлер игры.
Обновлено в 13:25
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ
Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой
Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено в 16:00
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной, объяснив его тем, что Петр Порошенко теперь его марионетка, «и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».
Обновлено в 17:51
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03