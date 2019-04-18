Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда НавальногоRuposters.ru 11:03
Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что сведения, представленном фондом на своем сайте, отличаются от тех, что организация подала в Минюст. Так, в обнародованном на сайте ФБК финансовом отчете указано, что фонд потратил в 2018 году 65,3 млн рублей.
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