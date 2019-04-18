Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда НавальногоRuposters.ru 11:03

Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что сведения, представленном фондом на своем сайте, отличаются от тех, что организация подала в Минюст. Так, в обнародованном на сайте ФБК финансовом отчете указано, что фонд потратил в 2018 году 65,3 млн рублей.
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Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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