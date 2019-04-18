Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда НавальногоRuposters.ru 11:03

Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что сведения, представленном фондом на своем сайте, отличаются от тех, что организация подала в Минюст. Так, в обнародованном на сайте ФБК финансовом отчете указано, что фонд потратил в 2018 году 65,3 млн рублей.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Политика ЦИК Украины перенесла время теледебатов Зеленского и Порошенко Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о переносе времени проведения дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко с 20 часов на 21 час.

Хоккей Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Армия и оружие В Ливии выдали ордер на арест Хафтара Военная генпрокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.

Наука Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Армия и оружие Окружной военный госпиталь ЗВО в Петербурге дал отпор «террористам» В четверг, 18 апреля, в окружном военном госпитале Западного военного округа в Петербурге прошла тренировка дежурных сил и средств по противодействию терроризму.

Авто У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.

Авто Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019 Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Происшествия Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Общество Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал немногим более 6,6 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем годом ранее.

Политика Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Политика Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.

Армия и оружие В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.

Происшествия Крыша дома на Радищева рухнула в квартиру Хозяин пострадавшей квартиры считает, что виноваты рабочие, повредившие деревянные перекрытия крыши.

Экономика В МЭР рассказали о реализации программы льготных кредитов для МСП Банки, участвующие в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, получили заявки от бизнеса на 250 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Политика Зеленский выступил против особого статуса Донбасса Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус.