Футбол
Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступныеSport.ru 08:13
Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных. После оформления всех документов, которым будет заниматься Ла Лига.
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Состоялся первый телефонный разговор между президентами России и Украины. Эту беседу с Путиным инициировал Владимир Зеленский.
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