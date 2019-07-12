Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных. После оформления всех документов, которым будет заниматься Ла Лига.

Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные

Экономика В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Политика В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.

Политика Путин и Зеленский поговорили по телефону Состоялся первый телефонный разговор между президентами России и Украины. Эту беседу с Путиным инициировал Владимир Зеленский.

Транспорт Главе муниципалитета ЯНАО наглядно указали на разрушенные автодороги Жители установили несколько билбордов с критикой на въезде в поселок Уренгой На границе поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО местные жители установили несколько щитов, содержащих критику в адрес местных властей.

Политика Путин принял отставку губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.

Авто Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Кино Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Общество Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Культура Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.

Политика В Кремле оценили идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею об отказе от уничтожения «санкционки» и соответствующее предложение вице-премьера Алексея Гордеева об обсуждении данного вопроса.

Происшествия В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Авто Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Происшествия Спецкора «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в марше в поддержку Голунова 12 июня Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата, спецкора "Новой газеты" Илью Азара за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.

Армия и оружие «Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12 Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Политика Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.

Шоу-бизнес Малахов раскритиковал скандальную передачу Малышевой «Жить здорово» Бывший телеведущий и писатель Геннадий Малахов раскритиковал передачу скандальную передачу Елены Малышевой "Жить здорово".

Происшествия Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.

Автоспорт Гасли выиграл первую тренировку в Великобритании, Квят — 13-й В Сильверстоуне на Гран-при Великобритании завершилась первая свободная практика. Пилот команды «Ред Булл» Пьер Гасли показал лучшее время.

Политика Биография арестованного помощника Цуканова удалена с сайта полпредства Сведения о помощнике уральского полпреда Николая Цуканова Александре Воробьёве удалены с сайта полпредства.