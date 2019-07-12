Футбол

Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступныеSport.ru 08:13

Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных. После оформления всех документов, которым будет заниматься Ла Лига.
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Сегодня Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Bookmaker-ratings.ru08:20

Юрист Гризманна передал Ла Лиге документы о выкупе игрока за 120 млн евро

Sport24.ru07:38

Агент Гризманна заплатит отступные за клиента

Газета.Ru08:40

Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные

Нева Спорт08:28

Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные 120 млн евро для перехода в «Барсу»

Sports.ru07:36

Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за игрока

Чемпионат08:09

«Барселона» откажется от презентации Гризманна

Советский спортвчера в 12:15
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
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Путин и Зеленский поговорили по телефону

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Транспорт

Главе муниципалитета ЯНАО наглядно указали на разрушенные автодороги

Жители установили несколько билбордов с критикой на въезде в поселок Уренгой На границе поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО местные жители установили несколько щитов, содержащих критику в адрес местных властей.
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Политика

Путин принял отставку губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Происшествия

Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки

По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
Обновлено в 03:53
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Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
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Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива».
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Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Кино

Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину

Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
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Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Общество

Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение

Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:43
Культура

Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
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В Кремле оценили идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею об отказе от уничтожения «санкционки» и соответствующее предложение вице-премьера Алексея Гордеева об обсуждении данного вопроса.
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В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
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Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
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Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
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Спецкора «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в марше в поддержку Голунова 12 июня

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата, спецкора "Новой газеты" Илью Азара за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня.
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Армия и оружие

«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12

Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
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Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
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Сергей Безруков сыграет в приквеле «12 стульев», но не Остапа Бендера

Обновлено в 08:20
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Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
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Шоу-бизнес

Малахов раскритиковал скандальную передачу Малышевой «Жить здорово»

Бывший телеведущий и писатель Геннадий Малахов раскритиковал передачу скандальную передачу Елены Малышевой "Жить здорово".
Обновлено в 08:10
Происшествия

Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
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Гасли выиграл первую тренировку в Великобритании, Квят — 13-й

В Сильверстоуне на Гран-при Великобритании завершилась первая свободная практика. Пилот команды «Ред Булл» Пьер Гасли показал лучшее время.
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Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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