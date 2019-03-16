Футбол

Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020ТАСС 14:43

Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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Президент «Зенита» считает, что нынешняя форма Жиркова позволяет ему помочь сборной России

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35-летнего Жиркова вызвали в сборную России

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Жирков вызван в сборную России

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В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека

В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек.
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Открыта трасса для запуска кораблей к МКС с космодрома Восточный

Открыта трасса для запусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Восточный, которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции.
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Десятки демонстрантов ворвались в здание национального телевидения РТС в Белграде.
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Макрон потребовал принятия «сильных решений» во избежание беспорядков

На встрече с министром внутренних дел Кристофом Кастанером, премьером Эдуардом Филиппом и министром юстициии Николь Беллубэ Макрон заявил, что «то, что произошло на Елисейских полях, больше не называется демонстрацией».
Обновлено в 21:31
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Полиция раскрыла детали расследования теракта в Новой Зеландии

После теракта полиция задержала четырех человек, трех мужчин и одну женщину, среди них 28-летний гражданин Австралии Брентон Тарранту, которому были предъявлены обвинения в убийстве.
Обновлено в 19:10
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Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.
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Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:12
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Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 14:25
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Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии

Адвокат и общественный активист Зузана Чапутова с 40,3% голосов и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович с 18,7% проходят во второй тур выборов президента Словакии, сообщило в ночь на воскресенье статистическое управление республики после подсчета данных с 99% участков.
Обновлено в 20:21
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Участника британского реалити-шоу нашли мертвым в лесу

Участник британского реалити-шоу «Остров любви» Майк Таласситис был найден мертвым в лесу недалеко от своего дома в графстве Эссекс.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено в 19:36
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Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
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Пенкин рассказал о проблемах со здоровьем Началовой

Композитор и певец Сергей Пенкин рассказал, как старалась выглядеть шикарной Юлия Началова, когда уже начались проблемы со здоровьем.
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Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
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Садальский о Началовой: «Она очень красивая была, очень женственная»

Обновлено в 14:20
Космос

Рогозин рассказал об испытаниях российского модуля «Наука» для МКС

Осенью текущего года подготовка российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" для МКС перейдёт к стадии предполётных испытаний.
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Армия и оружие

СМИ узнали о планах Японии создать ракету с дальностью действия 400 км

Министерство обороны Японии решило разработать крылатую ракету, дальность действия которой составит 400 км. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 22:40
Музыка

Опубликован рейтинг лидеров песенного конкурса «Евровидение-2019»

Рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса «Евровидение», опубликовала испанская газета El Periodico.
Обновлено в 21:31
Происшествия

В Швеции у самолета загорелся двигатель

Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, сообщает издание Sydsvenskan.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Политика

Опрос выявил отношение украинцев к русским

Подавляющее большинство украинцев положительно относятся к русским, свидетельствуют данные опроса NewsOne.
Обновлено в 21:56
Общество

Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»

Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".
Обновлено в 17:35
Экономика

В России могут ввести новый налог с зарплаты

Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Красноярске задержали директоров Dela и Newslab

По словам Полушина, кроме Болотова задержаны директор и коммерческий директор ООО «Лаборатория новостей» (бренд Newslab) Сергея Мурзина и Светлану Бурлаченко.
Обновлено в 09:55
Спорт

Фуркад объяснил свой провал в эстафете

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 22:31
Армия и оружие

Пентагон закупит более десяти тысяч ракет против России

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готовится приобрести более десяти тысяч управляемых ракет, которыми могут быть применены против России и Китая, сообщает «РИА Новости».
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Видео падения метеорита в Эвенкии появилось в соцсетях

Очевидец сообщил краевому телеканалу "Енисей", что гулял на улице с семьей как раз в момент падения космического тела, при этом резко стало светло и тепло.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день.
Обновлено в 17:01
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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