Жиркова вызвали в сборную РоссииМойка78 вчера в 17:28

Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со "Спартаком" в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах.

Напомним, Юрий Жирков в марте впервые вышел на поле после полученной на чемпионате мира в 2018 году. В этом сезоне он сыграл за петербургский клуб в двух матчей. В воскресенье, 17 марта, «Зенит» встретится с московским «Спартаком».

Спорт день за днем

Происшествия Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.

Политика Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.

Происшествия Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.

Политика Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.

Армия и оружие В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр» В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".

Политика Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.

Политика Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой Массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.

Происшествия Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой Американская актриса и дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис выписана из клиники Лос-Анджелеса после попытки суицида.

Экономика УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.

Происшествия Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63 Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.

Происшествия Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.

Единоборства Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона.

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Происшествия Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Калининграде Военнослужащие группы разминирования обезвредили 152-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Калининграде.

Политика Президент Азербайджана помиловал двух граждан России Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился помиловать 431 человека, включая двух граждан России.

Путешествия Отельеров Антальи в Турции призвали увеличить расходы туристов Власти Турции призвали отельеров в Анталье увеличивать расходы туристов.

Политика Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро Венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения, опубликовала результаты опроса жителей страны, из которых следует, что 88,9% венесуэльцев хотели бы, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост.