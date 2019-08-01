Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков заявил, что он положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матча петербуржцев с "Краснодаром". Матч 4-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге.

Жирков: хорошо отношусь к использованию VAR в игре с «Краснодаром»

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