Футбол

Юрий Жирков поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»Вечерняя Москва 04:29

Зенит — Краснодар
3 августа
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Ближайшим соперником «Зенита» в четвертом туре РПЛ станет «Краснодар». Футболист питерского клуба Юрий Жирков оценил предстоящую игру. Игрок отметил, что подготовка к матчу идет в обычном режиме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жирков — о матче с «Краснодаром»: «Понимаем, что играем с хорошей командой»

Sport24.ru04:19

Юрий Жирков: Как отношусь к VAR в матче с «Краснодаром»? Положительно, никаких проблем

Советский спорт04:50

Жирков назвал минус позднего начала матча «Зенит» — «Краснодар»

Чемпионат04:26

«Слишком долго придется ждать»: Юрий Жирков поделился эмоциями перед матчем с «Краснодаром»

Петербургский дневник04:27

Юрий Жирков: «В день игры с „Краснодаром“ будет тяжело весь день сидеть на базе»

Матч ТВ04:26

Футболист «Зенита» Жирков поддержал введение VAR в чемпионате России

ТАСС04:34

Юрий Жирков: «Для футболиста нет проблем в том, что матч начинается в 21:30. Только тяжело сидеть на базе целый день»

Спорт-Экспресс04:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика

МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР

Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика

Путин поддержал проект Национального космического центра

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Политика

МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Игры

Borderlands 3 отправилась в печать

Обновлено в 03:21
Футбол

Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»

Обновлено в 08:50
Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана

Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Общество

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

США следует отойти от невыгодной политики санкций и не бояться нового трубопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Политика

American Conservative: Союзники доставят США еще немало головной боли

Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга.
Обновлено 30 июля в 00:25
Общество

Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян

Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
Обновлено в 10:46
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Обновлено в 04:49
Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом

Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Обновлено вчера в 12:33
Политика

МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров

По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Анита Цой отменила гастроли из-за травмы

Певица Анита Цой отменила гастроли из-за травмы ноги. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Гаджеты

Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов

Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Игры

Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения

Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Пожары в Сибири могут потушить за 5 дней

По сообщению пресс-службы Министерства обороны России, ликвидация пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока произойдет в течении ближайших пяти дней.
Обновлено в 10:41
Театры

Театр на Малой Бронной временно переедет во «Дворец на Яузе»

В начале января 2020 года Московский драматический театр на Малой Бронной переедет в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» на время ремонтных работ.
Обновлено в 10:39
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное