Футбол
Юрий Жирков поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»Вечерняя Москва 04:29
Ближайшим соперником «Зенита» в четвертом туре РПЛ станет «Краснодар». Футболист питерского клуба Юрий Жирков оценил предстоящую игру. Игрок отметил, что подготовка к матчу идет в обычном режиме.
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«Слишком долго придется ждать»: Юрий Жирков поделился эмоциями перед матчем с «Краснодаром»
Петербургский дневник04:27
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Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Политика
МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде
Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Игры
Borderlands 3 отправилась в печать
Обновлено в 03:21
Футбол
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
Обновлено в 08:50
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
США следует отойти от невыгодной политики санкций и не бояться нового трубопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 08:59
Политика
American Conservative: Союзники доставят США еще немало головной боли
Одна из проблем, с которой рискует столкнуться мировая держава, представляет собой ситуацию, когда два или более союзников ссорятся друг с другом или проводят антагонистическую политику в отношении друг друга.
Обновлено 30 июля в 00:25
Общество
Почему Финляндия ужесточает визовые требования для россиян
Обычная практика В Ростуризме в свою очередь уверены, что дополнительные требования к пакету документов на получение визы, которые начнут действовать с 1 сентября, не отобьют у россиян желание ездить в Финляндию.
Обновлено в 10:46
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали после обнаружения баллонов с газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали из-за обнаружения «бесхозных предметов неизвестного происхождения».
Обновлено в 10:08
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Анита Цой отменила гастроли из-за травмы
Певица Анита Цой отменила гастроли из-за травмы ноги. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов
Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Пожары в Сибири могут потушить за 5 дней
По сообщению пресс-службы Министерства обороны России, ликвидация пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока произойдет в течении ближайших пяти дней.
Обновлено в 10:41
Театры
Театр на Малой Бронной временно переедет во «Дворец на Яузе»
В начале января 2020 года Московский драматический театр на Малой Бронной переедет в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» на время ремонтных работ.
Обновлено в 10:39
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37