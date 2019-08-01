Ближайшим соперником «Зенита» в четвертом туре РПЛ станет «Краснодар». Футболист питерского клуба Юрий Жирков оценил предстоящую игру. Игрок отметил, что подготовка к матчу идет в обычном режиме.

Юрий Жирков поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром»

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