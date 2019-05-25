Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контрактRT на русском 05:17
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков склоняется в пользу того, чтобы остаться в составе команды. «Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Обновлено вчера в 03:29
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Кино
Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено вчера в 07:21
Кино
Загитова назвала лучшее место на Земле
Обновлено в 05:24
Общество
Петиция в защиту участников БДСМ-выпускного появилась в Сети
В интернете появилась петиция в защиту выпускников из Владивостока, которые пришли в школу в БДСМ-костюмах, и еще одна девушка - в форме полицейского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю
С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Космос
Спутники Starlink засняли с Земли
Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
Обновлено в 03:57
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз
Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие
Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу
Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова
В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа — видео
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Роскошная свадьба прошла под Киевом в одном из ресторанных комплексов.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной
Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии
Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Россияне не пострадали при взрыве в Лионе
Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго.
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин трогательно поздравил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с 48-м днем рождения.
Обновлено в 04:58