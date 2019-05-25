Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контрактRT на русском 05:17

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков склоняется в пользу того, чтобы остаться в составе команды. «Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем.

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Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт

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