Футбол

Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контрактRT на русском 05:17

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков склоняется в пользу того, чтобы остаться в составе команды. «Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем.
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«Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Футболист взял время, чтобы подумать

Фонтанка.Ру04:35

Юрий Жирков может остаться в «Зените»

Петербургский дневник04:40

Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться

Советский спорт03:36

Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»

Sport24.ru03:30

«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление

Чемпионат03:19

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение, сейчас с семьей его обдумываем»

Матч ТВ04:03

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Думаю, надо оставаться»

Sports.ru03:55
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Общество

Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Обновлено вчера в 03:29
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Футбол

Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Кино

Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

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Обновлено вчера в 07:21
Кино

Загитова назвала лучшее место на Земле

Обновлено в 05:24
Общество

Петиция в защиту участников БДСМ-выпускного появилась в Сети

В интернете появилась петиция в защиту выпускников из Владивостока, которые пришли в школу в БДСМ-костюмах, и еще одна девушка - в форме полицейского.
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье

В Вольске реализуется проект по созданию жилья для молодых врачей

Обновлено в 04:31
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю

С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
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Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Космос

Спутники Starlink засняли с Земли

Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
Обновлено в 03:57
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
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В Дагестане за час произошло два землетрясения

На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу

Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.
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Шоу-бизнес

Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании

Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова

В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа — видео

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Роскошная свадьба прошла под Киевом в одном из ресторанных комплексов.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной

Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
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Россияне не пострадали при взрыве в Лионе

Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на пешеходной улице Виктора Гюго.
Обновлено вчера в 13:51
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Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин трогательно поздравил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с 48-м днем рождения.
Обновлено в 04:58
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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