Футбол

Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»Спорт день за днем 05:11

Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей. В первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали.
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Жирков: «Всегда старался смотреть за „Тамбовом“. В первом матче они сыграли достойно»

Sport24.ru04:15

«В первом тайме было тяжело»: Юрий Жирков оценил поединок против «Тамбова»

Петербургский дневник05:49

Юрий Жирков: В первой игре в РПЛ «Тамбов» смотрелся достойно

Советский спорт04:00

Юрий Жирков после прошедшего матча первого тура РПЛ: «Тамбов неплохо смотрелся, сыграли достойно»

LifeTambov.ru04:52

Жирков: всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой»

Чемпионат04:04

Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»

Спорт день за днем05:11
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Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено в 06:48
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Общество

В Московском зоопарке родился редкий голубой баран

В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Стали известны характеристики нового Huawei Honor 9X

Обновлено в 06:19
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Стала известна причина смерти мурманского биатлониста в Крыму

Обновлено в 06:38
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия

Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля

На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.
Обновлено в 06:49
Экономика

Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России

В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Происшествия

Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

Обновлено в 06:03
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Музыка

В Петербурге прервал концерт Крис Норман

На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Обнаженное фото молодой миллиардерши Кайли Дженнер смутило фанатов

Обновлено в 05:42
Политика

Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан

По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Политика

Более 200 международных наблюдателей прибыли на Украину

Украина приняла более 200 иностранных наблюдателей в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Космос

США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году

Обновлено в 02:27
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 04:59
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Футбол

Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019

Предупреждения: Бунеджа 52, Фегули 68, Манди 71, Авазьем 89 В другом полуфинальном матче Сенегал обыграл Тунис.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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