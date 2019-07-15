Футбол
Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»Спорт день за днем 05:11
Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей. В первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«В первом тайме было тяжело»: Юрий Жирков оценил поединок против «Тамбова»
Петербургский дневник05:49
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:02, Вашингтон
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Общество
В Московском зоопарке родился редкий голубой баран
В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Стали известны характеристики нового Huawei Honor 9X
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля
На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.
Обновлено в 06:49
Экономика
Аналитики оценили среднюю стоимость частных домов в России
В среднем по России за первые шесть месяцев этого года стоимость домовладений выросла на 1,2% и достигла 4,8 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир", в котором проанализированы цены на частные дома (без учета элитных) в 82 регионах.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Политика
Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан
По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского
В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом
Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Политика
Более 200 международных наблюдателей прибыли на Украину
Украина приняла более 200 иностранных наблюдателей в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Космос
США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году
Обновлено в 02:27
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 04:59
Общество
Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов
Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Футбол
Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019
Предупреждения: Бунеджа 52, Фегули 68, Манди 71, Авазьем 89 В другом полуфинальном матче Сенегал обыграл Тунис.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11