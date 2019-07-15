Футбол

Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»Спорт день за днем 05:11

Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей. В первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Жирков дает жару! Эффектный финт от ветерана «Зенита»

Спорт-Экспресс08:40

Жирков: «Всегда старался смотреть за „Тамбовом“. В первом матче они сыграли достойно»

Sport24.ru04:15

Юрий Жирков после прошедшего матча первого тура РПЛ: «Тамбов неплохо смотрелся, сыграли достойно»

LifeTambov.ru04:52

Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»

Спорт день за днем05:11

«В первом тайме было тяжело»: Юрий Жирков оценил поединок против «Тамбова»

Петербургский дневник05:49

Жирков: всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой»

Чемпионат04:04

Юрий Жирков: В первой игре в РПЛ «Тамбов» смотрелся достойно

Советский спорт04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Общество

Роспотребнадзор уничтожил тысячу тонн санкционки за пять лет

Роспотребнадзор не допустил к ввозу 2,9 тыс. т запрещенной пищевой продукции за весь период действия антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 05:47
Политика

В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Политика

Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Пресс-служба белорусского лидера анонсировала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а на следующий день, 18 июля, примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы

Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную Раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты

Обновлено в 09:13
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика

Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено в 09:27
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Космос

Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами

Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Суд разрешил военной прокуратуре получить протоколы и решения СНБО по делу о турецких радиостанциях

Речь идет о закупке радиостанций турецкого производства «Aselsan», которую в 2017 году предпочли украинские чиновники вместо израильского производителя «Elbit Systems».
Обновлено в 08:53
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA

Обновлено в 05:56
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Общество

В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом

Обновлено в 08:20
Политика

Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан

Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
ещё по теме
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное