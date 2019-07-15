Футбол
Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»Спорт день за днем 05:11
Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей. В первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали.
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«В первом тайме было тяжело»: Юрий Жирков оценил поединок против «Тамбова»
Петербургский дневник05:49
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Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Общество
Роспотребнадзор уничтожил тысячу тонн санкционки за пять лет
Роспотребнадзор не допустил к ввозу 2,9 тыс. т запрещенной пищевой продукции за весь период действия антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 05:47
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Политика
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Пресс-служба белорусского лидера анонсировала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а на следующий день, 18 июля, примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную Раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Общество
Рабочая группа рассмотрит вопрос использования телефонов в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для рассмотрения вопроса об использовании в школах телефонов будет создана рабочая группа.
Обновлено в 06:48
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью
Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Суд разрешил военной прокуратуре получить протоколы и решения СНБО по делу о турецких радиостанциях
Речь идет о закупке радиостанций турецкого производства «Aselsan», которую в 2017 году предпочли украинские чиновники вместо израильского производителя «Elbit Systems».
Обновлено в 08:53
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 05:56
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Общество
В Ростовской области ожидаются ливни с грозой и градом
Обновлено в 08:20
Политика
Турчинов оценил шансы Украины на третий майдан
Один из лидеров евромайдана и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выразил уверенность, что третьего майдана Украина не переживет.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Под Воронежем ребенок погиб в карьере
Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17