Всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой». Тем более что в «Тамбове» у меня много друзей. В первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали.

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Спорт день за днем

Юрий Жирков: Всегда старался следить за «Тамбовом» и «Балтикой»

Спорт день за днем

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