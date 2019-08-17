Футбол

Юрий Жирков: «Мешали задержки от игроков „Ахмата“»Матч ТВ 14:31

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
Мешали задержки игры от футболистов «Ахмата», они просто лежали на поле, но это футбол, — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч Премьер». Жирков был признан лучшим игроком встречи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жирков: Чистый незасчитанный гол — посмотрели в раздевалке, офсайда не было

Нева Спорт14:22

Юрий Жирков: «Мешали задержки от игроков „Ахмата“»

Матч ТВ14:31

Жирков: «Игроки „Ахмата“ постоянно лежали на поле, но их, наверное, тоже можно понять»

Евро-футбол.ру14:33

Объявлен лучший игрок матча «Зенит» - «Ахмат»

Газета.Ru14:12

Жирков: наверное, был чистый незасчитанный гол, пересмотрели — офсайда не было

Чемпионат14:36

Юрий Жирков: «Мешали задержки от игроков „Ахмата“»

Sportbox.RU14:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Обновлено в 04:56
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Футбол

Сергей Семак: «Голы „Зенита“ по каким-то причинам не засчитывали»

Была плохая реализация, а те эпизоды, которые мы реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны.
Обновлено в 14:31
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Политика

В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек

Обновлено в 12:15
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах

Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Офис Зеленского опроверг слухи о принуждении бюджетников участвовать в праздничном марше

Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг информацию о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют участвовать в марше по случаю Дня независимости страны.
Обновлено в 14:11
Футбол

Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку

Обновлено в 12:31
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Шойгу оценил вклад армянских врачей и саперов в оказании помощи Сирии

Обновлено в 14:00
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 14:25
Культура

Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли

Обновлено в 11:00
Наука

Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе

Обновлено в 14:33
Политика

Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака

Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца.
Обновлено в 11:41
Политика

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции проходит в Москве в субботу.
Обновлено в 09:57
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 14:26
Футбол

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки

В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Свидетель по делу «Сети» получил убежище в Финляндии

Политическое убежище предоставила Финляндия жителю Петербурга Илье Капустину, проходившему свидетелем по делу левых активистов из так называемой организации «Сеть», признанной в РФ запрещённой.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления

Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

Обновлено в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Трехкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное