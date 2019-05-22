Футбол
Юрий Семин установил с «Локомотивом» очередной рекордМосковский Комсомолец 11:37
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
После финального свистка в Самаре Дмитрий признавался, что этот матч на данный момент стал самым важным в его жизни. И очень символично, что единственный и, соответственно, победный мяч в этой встрече забил именно Баринов, в том числе и за это названный организаторами лучшим игроком матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрий Семин: Футболисты - главные действующие лица, они играют для болельщиков
Советский спортвчера в 13:57
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей", - сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Футбол
Испанские СМИ уверены, что Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико»
Испанские СМИ уверены, что защитник ЦСКА Марио Фернандес сделает выбор в пользу «Атлетико».
Обновлено в 13:37
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера
Воронежские правоохранители расследуют дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в онкодиспансере гамма-терапевтический аппарат рухнул на пациентку во время лучевой терапии.
Обновлено в 13:02
Футбол
В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»
Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Минобороны ожидает от республики Конго запросы на покупку оружия
Россия ждет от республики Конго обращения по поводу поставки вооружений, переговоры уже ведутся, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Обновлено в 12:51
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
В 2016 году бывший посол США в Москве Майкл Макфол сообщил, что ему отказали во въезде в Россию.
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Представлен медиаплеер «Яндекс.Модуль» с голосовым помощником «Алиса»
Что касается «Яндекс.Модуля», то плеер подключается к порту HDMI в телевизоре и транслирует видео из фирменного приложения на экран.
Обновлено в 10:23
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
Обновлено в 09:46
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Обновлено в 11:47
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Самолет сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе на борту
Самолет испанской авиакомпании Vueling, выполнявший рейс Париж — Ибица, совершил вынужденную посадку в аэропорту Эль-Прат Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе.
Обновлено в 12:06