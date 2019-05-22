Футбол

Семин посвятил победу в финале Кубка России болельщикам ФК «Локомотив»ТАСС вчера в 15:05

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посвятил победу в финале Олимп - Кубка России по футболу болельщикам московского клуба. Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции. В среду "Локомотив" обыграл в финале турнира екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0. Встреча прошла в Самаре.
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Юрий Сёмин
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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