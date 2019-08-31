РПЛ

MetaratingsMetaratingsДубль Шомуродова помог «Ростову» обыграть «Локомотив»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
В рамках 8-го тура российской Премьер-Лиги встречались «Локомотив» и «Ростов». Гости изначально считались аутсайдером противостояния, но в концовке первого тайма Элдор Шомуродов вывел «Ростов» вперёд, а в начале второй половины форвард оформил дубль.
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