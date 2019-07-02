Футбол
Юрий Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера больше»Матч ТВ 03:54
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором железнодорожники сыграют с петербургским «Зенитом».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:11, Вашингтон
Политика
Трюдо рассказал, что в ходе G20 поговорил с Путиным об Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.
Обновлено в 15:41
Политика
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В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Происшествия
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Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти на 10%
Как минимум на 10% могут вырасти в России цены на говядину, свинину и мясо птицы.
Обновлено вчера в 21:58
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
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Общество
Еще шесть «стартовых» площадок реновации утвердили в Москве
Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.
Обновлено в 05:57
Технологии
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Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
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Общество
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
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Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено в 12:20
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Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Политика
Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов России
Министерство культуры РФ составит рейтинг кинофикации регионов для более эффективного распределения государственных денег, сообщил глава министерства Владимир Мединский на совещании, посвященном эффективности функционирования кинотеатров, открытых при поддержке государства в субъектах России.
Обновлено в 15:49
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Футбол
Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС
Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Космос
Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера
Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17