Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором железнодорожники сыграют с петербургским «Зенитом».

Юрий Семин: «Суперкубок России выиграет тот, у кого характера больше»

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