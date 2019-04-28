Футбол

Юрий Семин: «Самое главное — „Локомотив“ взял три очка»Еженедельник Футбол 09:22

Локомотив — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
31′
Арсен Хубулов
41′
Алексей Грицаенко
Дмитрий Тарасов
Мануэл Фернандеш
46′
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
46′
54′
Валерий Кичин
56′
Александр Соболев
Александр Кутьин
63′
Константин Савичев
Михаил Комков
Валерий Кичин
67′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
71′
Дмитрий Баринов
75′
80′
Арсен Хубулов
Михаил Костюков
81′
Александр Зотов
84′
Михаил Костюков
Джефферсон Фарфан
88′
Матч 26-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Енисеем" завершился победой "железнодорожников" (2:1). Главный тренер московского клуба Юрий Семин подвел итоги встречи.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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