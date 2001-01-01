Футбол
Юрий Семин: «Нужно, чтобы ВАР применялась постоянно»Спорт-Экспресс 11:58
Кристиян Бистрович
|4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
|33′
Хердюр Магнуссен
|39′
Федор Чалов
|42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
|46′
|48′
Гжегож Крыховяк
|56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
|58′
Ильзат Ахметов
|74′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
7
Ахметов
14
Набабкин
17
Сигурдссон
9
Чалов
1
Гилерме
9
Смолов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Игнатьев
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о проблемах в составе перед матчем 3-го тура чемпионата России против ЦСКА, а также высказал свое отношение к системе видеоповторов, которая будет применяться на этой встрече.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары
Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корвета проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.
Обновлено в 03:22
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и столичный "Локомотив" объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:00
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за Суперкубок Украины
Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) — «Шахтёр».
Обновлено в 11:15
Здоровье
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения
Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Навальный госпитализирован из спецприемника
Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция».
Обновлено в 10:34
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Общество
Мост рухнул в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан
Обрушение моста произошло в Байкальске после повышения уровня воды в реке Солзан сегодня, 28 июля.
Обновлено в 04:50
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Футбол
Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Футбол
Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн.
Обновлено в 09:00
Футбол
Хусаинов: «Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота „Оренбурга“»
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил назначение пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью
Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Здоровье
О пользе огурца рассказали специалисты
Огурец можно использовать как заменитель аспирина, жидкость овоща влияет на щелочные реакции организма, которая в свою очередь прекрасно воспринимается организмом, результатом становится снижение кислотности.
Обновлено в 01:59
Футбол
Влашич рассказал об интересе к нему из Италии и Франции
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который был арендован у "Эвертона" в прошлом сезоне, признался, что к нему проявляли интерес команды из Италии и Франции, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:09
Политика
В ФСВТС назвали сроки второго этапа поставок С-400 в Турцию
Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал, что второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнется в ближайшие месяцы.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Лосось помогает бороться с раком – онкологи
Врачи-онкологи считают, что в борьбе с раковыми опухолями помогает такая рыба, как лосось.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Космос
Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками
По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.
Обновлено в 12:41
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
Обновлено в 13:01