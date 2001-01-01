Футбол

Юрий Семин: «Нужно, чтобы ВАР применялась постоянно»Спорт-Экспресс 11:58

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о проблемах в составе перед матчем 3-го тура чемпионата России против ЦСКА, а также высказал свое отношение к системе видеоповторов, которая будет применяться на этой встрече.
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Юрий Семин: «Нужно, чтобы ВАР применялся постоянно»

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