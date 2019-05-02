Футбол

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»Советский спорт 12:32

Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости. Ранее генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
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Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

Sportbox.RU12:54

Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

Матч ТВ12:54

Сёмин не знает, уйдёт ли лидер «Локомотива»

Sport.ru12:59

Семин: «Я не знаю, покинет ли Фернандеш „Локомотив“»

Sport24.ru12:27

Семин: пока неизвестно, покинет ли Фернандеш «Локомотив» в конце сезона

РИА Новости11:56

Юрий Семин: «Не знаю, уйдет ли Фернандеш из „Локомотива“. Разная информация идет со всех сторон»

Sports.ru13:29

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»

Советский спорт12:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Обновлено в 13:17
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Вернуть Донбасс под свой флаг Киев сможет через пять лет, заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 15:30
Спорт

16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня

На видео 16-летняя фигуристка ведёт машину по просёлочной дороге в Ижевске без пристёгнутого ремня безопасности.
Обновлено в 10:12
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Общество

Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Политика

На травокура Резника пришло заявление в полицию

Сегодня, 2 мая, неравнодушный гражданин подал заявление в полицию на депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника с просьбой проверить депутата на употребление наркотических веществ, а также провести медицинскую экспертизу.
Обновлено в 13:42
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.
Обновлено в 14:49
Политика

Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество

В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Авто

Багги огневой поддержки «Чаборз-М3» могут появиться на параде Победы

Агентство заверяет, что Росгвардия продемонстрирует багги «Чаборз-М3» с 30-мм автоматическим станковым гранатометом АГС-17 или АГС-30.
Обновлено в 14:17
Политика

У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Обновлено в 05:12
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Политика

Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии

Американские правозащитники из "Объединенной национальной антивоенной коалиции" передали письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и отказаться от ультранационалистической политики своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 03:42
Политика

Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании

Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Националисты устроили марш по улицам Одессы

Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Обновлено в 12:31
Футбол

Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт

Обновлено в 15:46
Политика

Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах из Белоруссии в РФ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предоставляющий ветеранам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда в поездах, курсирующих между республикой и Россией.
Обновлено в 14:39
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
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Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Португалии.
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