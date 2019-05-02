Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»Советский спорт 12:32
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости. Ранее генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
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В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
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В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
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Вернуть Донбасс под свой флаг Киев сможет через пять лет, заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
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16-летняя Загитова управляла автомобилем без пристёгнутого ремня
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Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
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Политика
МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.
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Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
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Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
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Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено в 01:01
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
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Обновлено в 14:17
Политика
У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
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Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено в 07:53
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
Обновлено в 01:07
Политика
Американские правозащитники призвали Зеленского прекратить репрессии
Американские правозащитники из "Объединенной национальной антивоенной коалиции" передали письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить политические репрессии в стране и отказаться от ультранационалистической политики своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 03:42
Политика
Посольство России обратило внимание Лондона на ситуацию со свободой СМИ в Великобритании
Посольство России в Лондоне призвало британские власти обратить внимание на ситуацию со свободой СМИ в Соединенном Королевстве и привести ее в соответствие со стандартами, которые выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы.
Обновлено в 15:25
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
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Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
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Происшествия
Националисты устроили марш по улицам Одессы
Около тысячи националистов устроили марш по улицам Одессы в годовщину трагедии 2014 года, передает ТАСС.
Обновлено в 14:04
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
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Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
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Политика
Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах из Белоруссии в РФ
Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предоставляющий ветеранам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда в поездах, курсирующих между республикой и Россией.
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Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
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