Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»Советский спорт 12:32
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости. Ранее генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
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Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
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Показатель превысил прогноз прибыли в размере $4,54 млрд согласно опросу аналитиков, предоставленному компанией.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Москве мужчина ранил четырех человек из помпового ружья
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Обновлено в 08:16
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Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
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Официальный твиттер ФХР сообщил, что нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к команде в чешском Брно.
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Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
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Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
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Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
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Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции
Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Обновлено в 04:32
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл инфаркт
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Происшествия
В Харькове молния уничтожила украинский флаг на памятнике Воину-освободителю
Обновлено в 09:44
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Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
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Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
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Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
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Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года
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Авто
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Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50