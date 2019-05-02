Футбол

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»Советский спорт 12:32

Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости. Ранее генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
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Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

Sportbox.RU12:54

Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

Матч ТВ12:54

Сёмин не знает, уйдёт ли лидер «Локомотива»

Sport.ru12:59

Семин: «Я не знаю, покинет ли Фернандеш „Локомотив“»

Sport24.ru12:27

Семин: пока неизвестно, покинет ли Фернандеш «Локомотив» в конце сезона

РИА Новости11:56

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»

Советский спорт12:32

Смородская: у Семина и Кикнадзе сложился альянс в «Локомотиве»

Bookmaker-ratings.ru30 апреля в 11:26
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Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Кировской области загорелись пять частных домов

Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Энергетика

Прибыль Shell в I квартале превысила прогноз

Показатель превысил прогноз прибыли в размере $4,54 млрд согласно опросу аналитиков, предоставленному компанией.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Москве мужчина ранил четырех человек из помпового ружья

В Москве мужчина открыл стрельбу из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.
Обновлено в 07:44
Политика

Зеленский позвал на встречу бизнесменов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время провести встречу с представителями бизнеса, как крупного, так и малого, отметив, что его отношения с предпринимателями впредь будут "прозрачными".
Обновлено в 11:28
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Хоккей

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились ко сборной России

Официальный твиттер ФХР сообщил, что нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к команде в чешском Брно.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Космос

Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

Обновлено в 12:54
Футбол

Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют

Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Обновлено в 04:17
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Игры

Создатели Pokemon Go выпустили бета-версию игры про Гарри Поттера

Обновлено в 10:48
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Обновлено в 04:32
Игры

Epic Games купила разработчиков Rocket League

Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл инфаркт

Агент голкипера «Порту» Икера Касильяса Карлос Кутропия рассказал, как его клиент перенёс инфаркт во время тренировки.
Обновлено в 06:25
Общество

Старт летнего сезона в парках Москвы отметили более 830 тысяч человек

Больше всего москвичей и гостей столицы собрал Парк Горького. Праздничные мероприятия там посетили 412 тысяч человек.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Харькове молния уничтожила украинский флаг на памятнике Воину-освободителю

Обновлено в 09:44
Происшествия

Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться

Обновлено вчера в 14:56
Авто

Названы 5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Одессе полицейские задержали девушку с футболкой с символикой СССР

Обновлено в 12:37
Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Музыка

Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года

Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:23
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
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Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Португалии.
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