Футбол

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»Советский спорт 12:32

Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости. Ранее генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
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Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

Sportbox.RU12:54

Семин ответил на вопрос о будущем Фернандеша

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Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»

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Семин: пока неизвестно, покинет ли Фернандеш «Локомотив» в конце сезона

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Юрий Семин: «Не знаю, уйдет ли Фернандеш из „Локомотива“. Разная информация идет со всех сторон»

Sports.ru13:29

Сёмин не знает, уйдёт ли лидер «Локомотива»

Sport.ru12:59
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Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено в 09:09
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Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
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Обновлено в 12:00
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Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника

Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

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Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Сухуме потушили пожар в русской школе

Пожар в русской школе в Сухуме потушен, сообщил в четверг журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.
Обновлено в 03:16
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Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы

В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
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Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
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Политика

Путин упростил получение российского паспорта для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области

В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 14:02
Политика

Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
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Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

Как писали СМИ, она пожелала увидеть Маркл перед родами, которые ожидались в самое ближайшее время.
Обновлено в 07:03
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Иванович: хочу остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил желание продолжить выступления за петербургский клуб.
Обновлено в 13:12
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Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
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Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
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Автор «Сталингулага» впервые дал интервью

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
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В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Стрелявший из «травмата» прокурор Тихвина попал на видео

Инцидент произошел 1 мая на улице Боровая возле реки, где Волницкий с приятелем прорывались на закрытый частный пирс.
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Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.
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