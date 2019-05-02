Футбол
Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»Советский спорт 12:32
Не могу сказать, останется ли он в Локомотиве, потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина РИА Новости. Ранее генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе
Обновлено в 12:00
Политика
Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника
Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Сухуме потушили пожар в русской школе
Пожар в русской школе в Сухуме потушен, сообщил в четверг журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружен на северо-западе Москвы
В столичном главке МВД подтвердили, что при проведении работ были обнаружены два предмета, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:31
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Авто
Названы самые популярные в России европейские автомобили с пробегом
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Политика
Путин упростил получение российского паспорта для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Пропал координатор «Открытой России» в Свердловской области
В Свердловской области пропал представитель регионального отделения организации «Открытая Россия» Владислав Постников.
Обновлено в 13:08
Политика
Вероятность встречи Лаврова с Помпео оценили в МИД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии.
Обновлено в 12:43
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Как писали СМИ, она пожелала увидеть Маркл перед родами, которые ожидались в самое ближайшее время.
Обновлено в 07:03
Футбол
Иванович: хочу остаться в «Зените»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил желание продолжить выступления за петербургский клуб.
Обновлено в 13:12
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено вчера в 12:08
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Стрелявший из «травмата» прокурор Тихвина попал на видео
Инцидент произошел 1 мая на улице Боровая возле реки, где Волницкий с приятелем прорывались на закрытый частный пирс.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
В ДНР опровергли заявление Украины о взятии территории в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергло заявление командира Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наева о том, что украинские военные за год взяли под свой контроль около 24 кв. км территории в Донбассе.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55