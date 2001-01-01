Футбол
Юрий Семин: «На Миранчуке был пенальти»Матч ТВ вчера в 15:03
Соломон Кверквелия
|29′
|50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
|54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
|57′
Антон Миранчук
|68′
|69′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
|73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
|74′
|83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
|83′
Иван Новосельцев
|85′
|86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
|90′+6′
Арсений Логашов
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
6
11
20
27
31
59
|Нападающий
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
25
28
80
|Полузащитник
8
84
|Нападающий
Кверквелия не фолил на Еременко, но раз принято такое решение, то я его принимаю. Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». Ответный матч команды проведут в Ростове 15 мая.
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«По мне, пенальти был, а по ВАР - не было». Семин - о матче «Локо» - «Ростов»
Спорт-Экспрессвчера в 14:49
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