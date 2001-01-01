Юрий Семин: «На Миранчуке был пенальти»Матч ТВ вчера в 15:03

Кверквелия не фолил на Еременко, но раз принято такое решение, то я его принимаю. Что касается момента с Миранчуком, то я считаю, что там был пенальти, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». Ответный матч команды проведут в Ростове 15 мая.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.

Авто Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.

Экономика Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20% Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Игры Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.

Кино Названы причины смерти Георгия Данелии Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.

Политика Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Армия и оружие В НАТО решили поддержать Украину в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Происшествия Премьер Большого театра Лантратов получил травму во время спектакля Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил травму на премьерном спектакле балета "Зимняя сказка", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Политика Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Экономика Госдума приняла крабовый законопроект Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.

Футбол «Спартак» поздравил Л. Федуна с 63-летием «Спартак» поздравил президента московского клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня ему исполняется 63 года.

Происшествия Александр Кокорин и Павел Мамаев остаются в СИЗО Сегодня, 3 апреля, в Пресненском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Здоровье Названы основные причины отрыва тромба Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.

Общество Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вместе провели время в Японии, сообщает "Советский спорт".

Авто АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.

Происшествия Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме «В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Происшествия Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.

Общество Голикова допустила возможность выдачи маткапитала за первенца Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России рассматривается возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка.