Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»Спорт-Экспресс 11:23
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.
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Космос
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