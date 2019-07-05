Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.

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Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.

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