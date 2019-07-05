Футбол

Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»Спорт-Экспресс вчера в 11:23

Зенит — Локомотив
сегодня
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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