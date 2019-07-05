Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.
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Юрий Семин: Мурило будет играть против «Зенита», и его потенциал оценит игра
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На учениях «Гаруда-VI» французский лётчик пилотировал Су-30МКИ
Командование ВВС Индии сообщает о ходе франко-индийских военных учений «Гаруда-VI». Они проходят на авиабазе Мон-де-Марсан (Франция).
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Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено 04 июля в 14:48
Происшествия
В Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
Три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ России задержаны в Москве по подозрению в крупном хищении.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека
Обновлено вчера в 15:32
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Богатейший человек мира развелся с женой
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Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Футбол
Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок
Дзюба идет за Гилерме Нынешний Суперкубок — тот случай, когда встречаются не только чемпион и обладатель Кубка страны, но еще и две лучшие команды прошлого сезона премьер-лиги — "Локомотив" занял второе место вслед за "Зенитом".
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Количество погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 20
Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек, сообщает штаб ЧС. До этого говорилось о 18 жертвах.
Обновлено 03 июля в 06:44
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Польша выдаст России совладельца «Зимней вишни»
Польский суд разрешил выдать России Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Детям запретят пользоваться телефонами в школах
Российским школьникам могут запретить носить мобильные телефоны в учебные заведения. Решение должно быть принято до 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Двух россиян арестовали за попытку повлиять на выборы в Ливии
В Ливии арестовали двух граждан России, которых подозревают в попытке вмешательства в президентские выборы.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
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ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Политика
Порошенко нецензурно выразился в адрес блогера Шария на митинге
Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс «рассекретила» старшего сына
Телеведущая Эвелина Бледанс в Instagram поздравила своего старшего сына Николая с 25-летием, напомнив ему, что очень хочет стать бабушкой.
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Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби, Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончанию которой спортсмены провели дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06