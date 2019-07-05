Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.

Наука Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных статей Команда, о работе которой рассказывает Science Daily, собрала 3,3 млн абстрактов статей по материаловедению, опубликованных в 1000 журналах в период с 1922 по 2018 годы, и скормила алгоритму Word2vec.

Происшествия В Черном море перевернулся катер, есть погибшие В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Общество Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Футбол Сутормин покинет «Рубин» и перейдёт в «Зенит» Хавбек «Рубина» Алексей Сутормин покинет казанский клуб спустя шесть дней после перехода.

Происшествия Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.

Теннис Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Политика Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.

Политика МИД проверит сообщения СМИ о задержании россиян в Ливии Министерство иностранных дел России проверяет появившуюся в западных СМИ информацию о задержании в столице Ливии двух граждан РФ, сообщили в пятницу, 5 июля, в российском внешнеполитическом ведомстве.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге Погибли 14 членов экипажа, в числе которых семь капитанов первого ранга и два героя России.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

Политика Кремль подтвердил уникальность врученной Путину медали Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уникальности врученной Путину медали.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.