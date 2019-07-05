Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»Спорт-Экспресс 11:23
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал журналистам, что бразильский центральный защитник Мурило выйдет на поле в матче за Суперкубок России с "Зенитом", который состоится в Москве в субботу.
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Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
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Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
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Политика
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
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