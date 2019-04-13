Юрий Семин: «„Локомотиву“ было тяжело до последней минуты»Матч ТВ 01:19

Никто сильно не отсиживался в обороне, было много остроты в действиях всех игроков. Нам было тяжело до последней минуты. Если бы хозяевам удалось бы забить второй мяч — не известно, чем бы все закончилось, — сказал Семин.

Юрий Семин: «„Локомотиву“ было тяжело до последней минуты»

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