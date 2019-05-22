Юрий Семин: «Локомотив» вернул себе законный трофейВести.Ru вчера в 15:14

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после завоевания Кубка России по футболу признался, что победа его подопечных над екатеринбургским "Уралом" закономерна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-зеленых".

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Хоккей Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Общество Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Культура Куратором Московской международной биеннале современного искусства стал Дмитрий Черняков Куратором VIII Московской международной биеннале современного искусства, которая пройдет с 28 октября 2019 года по 22 октября 2020 года, стал театральный режиссер Дмитрий Черняков.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Происшествия В Марий Эл школьник ударил депутата на «последнем звонке» Выпускник одной из школ республики Марий Эл напал на депутата, который произносил перед учениками поздравительную речь.

Политика Экс-премьер Греции: Меркель предлагала временный Grexit Экс-премьер-министр Греции Антонис Самарас рассказал о предложении канцлера Германии Ангелы Меркель временно вывести Грецию из Еврозоны.

Политика Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Музыка Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса» К участию в передаче приглашены все финалисты шоу, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставницей которой на проекте была Лобода.

Происшествия Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения «По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

Политика Семья Бута впервые получила американскую визу В январе МИД России направлял США ноту протеста из-за полугодовой задержки выдачи визы родственникам Бута.

Театры Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Хоккей Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес» Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".

Общество Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.